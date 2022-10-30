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الأحد، 30-10-2022 12:16 م

الكشف عن السبب الرئيسي لحادث التدافع الأكثر دموية في كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري- كشفت السلطات الكورية وشهود عيان، عن السبب الرئيسي لحادث التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".

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وأفادت "يونهاب"، وفقا لتصريحات السلطات وشهود العيان اليوم الأحد، بأن الاندفاع المفاجئ لحشود المحتفلين بالهالوين إلى زقاق ضيق يبلغ عرضه 4 أمتار في منطقة "إيتايون" بسيؤول، تسبب بمحاصرة المئات من الأشخاص ومنعهم من الحركة أو الهروب، قبل أن يبدأ بعضهم في السقوط وإسقاط غيرهم، ليقع حادث التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية.

وتمت الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 151 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 82 آخرون في الحادث الذي وقع مساء أمس السبت في شارع حفلات الهالوين الشهيرة في منطقة "إيتايون"، إذ يبلغ عرض الزقاق المتفرع عنه والذي وقع فيه الحادث 4 أمتار فقط، وهو زقاق منحدر يبلغ طوله 40 مترا ويربط بين منطقة مزدحمة بالمطاعم والشارع الرئيسي، ويكفي بالكاد لعبور حوالي 6 بالغين في نفس الوقت.

وتمت الإشارة إلى أن الحشود الضخمة من المحتفلين تجمعت في الزقاق الضيق ليلة السبت للاحتفال بأول موسم للهالوين دون ارتداء الكمامات منذ جائحة كورونا في أوائل عام 2020، بعد السماح بخلع الكمامات في الأماكن الخارجية في سبتمبر الماضي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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