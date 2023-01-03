الثلاثاء 03-01-2023
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الثلاثاء، 03-01-2023 12:20 م

الكويت تكشف عدد وجنسيات المبعدين خلال عام 2022

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الوكيل الاخباري- رحلت وزارة الداخلية الكويتية 30 ألف وافد خلال العام 2022، بسبب ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة، أبرزها تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات  وعدم الالتزام بقوانين البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" أن عدد الرجال الذين تم إبعادهم بلغ 17 ألفا، مقابل 13 ألفا من النساء، مشيرة إلى أن غالبية المبعدين من الرجال ينتمون إلى الجنسيات الهندية (6400) وبنغلاديش (3500) ومصر (3000)، فيما تنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400).

وذكرت أن من بين الـ30 ألف مرحل، تم ترحيل 660 عبر"الإبعاد القضائي"، والبقية "إبعاد إداري".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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