الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

كلب ضال ينهش طفلة في الرمثا

صدور إرادة ملكية سامية

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

إدراج تلفريك عجلون ومسار درب الأردن ضمن النسخة الجديدة لـ "أردننا جنة"

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد الدردور

بعد سحبهم من ذويهم.. أردنية تناشد الخارجية باستعادة أبنائها الثلاثة من السلطات البريطانية

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الأربعاء، 05-07-2023 03:12 م

ماكرون يقترح على الحكومة قطع شبكات التواصل الاجتماعي أثناء الاضطرابات

64a5575a42360426af59d0f4


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على الحكومة التفكير في السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي وقطعها "عندما تخرج الأمور عن السيطرة" خلال الاحتجاجات في البلاد.

وجاءت تعليقات ماكرون في الوقت الذي ألقى فيه الوزراء باللوم على الشباب الذين يستخدمون منصات مثل Snapchat وTikTok لتنظيم وتشجيع أعمال الشغب والعنف بعد أن أطلق عنصر في الشرطة النار الأسبوع الماضي على شاب من أصول جزائرية في إحدى ضواحي باريس.

اضافة اعلان


وفي اجتماع لأكثر من 200 من رؤساء البلديات الذين تضررت بلدياتهم من جراء أعمال العنف، قال ماكرون: "نحتاج إلى التفكير في كيفية استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية... عندما تخرج الأمور عن السيطرة، قد نضطر إلى تنظيمها أو قطعها".


وأضاف: "قبل كل شيء، لا ينبغي أن نفعل هذا في خضم هذه اللحظة ويسعدني أننا لم نضطر إلى ذلك"، معتبرا أنه "نقاش حقيقي نحتاج إلى خوضه".


بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء أوليفييه فيران، إن الحكومة الفرنسية تخطط لتشكيل مجموعة من البرلمانيين من الأحزاب المختلفة للنظر في فرض قيود إضافية على المنصات الرقمية في حالة حدوث اضطرابات جماعية.


وأشار إلى "أننا نريد أن تكون مجموعة العمل المشتركة بين الأحزاب، والتي ستضم البرلمانيين من جميع الحركات السياسية، قادرة بشكل مشترك على النظر في التغييرات على مشروع القانون الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة والذي يؤثر على الأمن السيبراني واستخدام الأدوات الرقمية".


وأفاد بأن "هذا يمكن أن يشمل تعطيل ميزات معينة أثناء أعمال الشغب، مثل مشاركة الموقع الجغرافي، والذي يسمح للشباب بالتجمع في مكان معين"، مذكرا أن "الحكومة دعت المنصات الرقمية إلى إزالة المشاركات التي قد تحرض على العنف في أسرع وقت ممكن وحرمان المستخدمين من إخفاء هويتهم في حالة ارتكاب جرائم".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a55dab4236040a023dd064

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية لم تعد تلعب دور المنتج المرجح

64a559b642360406d80c5609

فوتشيتش يتحدث عن أكبر اضطهاد للصرب في كوسوفو

QZwHTDd7h9GA5f8VpMKkKMSGdwrRzdXrxmeZNI9F

عملية عسكرية لطرد 10 آلاف منقب عن المعادن في فنزويلا

497933

عاصفة صيفية تضرب هولندا وإلغاء رحلات طيران بمطار أمستردام

64a544e54c59b7022f0b6f20

كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة تقاضي إيران

64a53800423604194511800a

خبير: النزاع في أوكرانيا أظهر ضعفا جديا للمدفعية الغربية

أخبار متعلقة
6481c4b042360467105e884f

بغداد: نحو 3 آلاف مقاتل إرهابي عراقي محتجز في سوريا

image - 2023-06-08T101716.351

ارتفاع غير مسبوق للحرارة في إسبانيا ودول آسيوية

64805ab04c59b7136d5978e7

السفيرة الأمريكية في العراق: لن نعود إلى لعبة تغيير الأنظمة

image - 2023-06-07T084458.802

إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

647ef4784c59b7466a27b8f8

بعد 14 عاما.. ميشال عون يصل إلى سوريا

647edacf4c59b7403f5749a6

نقيب صيادلة لبنان: الموت أصبح قدر الشعب