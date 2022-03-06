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الأحد، 06-03-2022 06:26 ص

المركزي الروسي: بطاقات فيزا وماستر كارد لن تتوقف عن العمل في روسيا

البنك الروسي


الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، وأن العقوبات لن تؤثر على ذلك.

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وأوضح أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية (NSPK)، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر، والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي.
وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام "فيزا" و"ماستر كارد" خارج روسيا لن تكون متاحة، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية.


وأكد أنه في حالة السفر إلى الخارج، يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني "مير"، والتي تعتمدها دول بينها تركيا وبيلاروس وفيتنام وطاجيكستان.
من جهته رحب الرئيس الأمريكي بقرار "فيزا" و"ماستر كارد" بتعليق العمل في روسيا.


وجاء في بيان البيت الأبيض: "أشار الرئيس بايدن إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها والقطاع الخاص على روسيا. ورحب على وجه الخصوص بقرار فيزا وماستركارد بتعليق الخدمات في روسيا ".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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