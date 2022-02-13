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الأحد، 13-02-2022 03:42 م

المغرب.. احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار

بماذا_يتميز_المغرب


الوكيل الإخباري-احتج مئات المواطنين المغاربة في عدة مدن مغربية، الأحد، رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية في المغرب خلال الشهور الأخيرة.

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وشهدت عدة مدن منها أغادير (وسط) والدار البيضاء ومكناس (شمال) واسفي (غرب) تجمع المئات، أمام مقرات نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" (التي دعت إلى الاحتجاجات، وهي ثاني أكبر نقابة)، في وقفات احتجاجية رافضة لموجة الغلاء التي تعرفها البلاد.

 


ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لا لغلاء الأسعار" ، و "أجور هزيلة وأسعار حارقة".


وبحسب النقابات المغربية، فإن "أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب سجلت زيادات حادة في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم، التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا".


وأظهرت بيانات رسمية، خلال يناير/كانون ثاني الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.


وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية ب 1.8 بالمئة.
وأعلنت الحكومة أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.

 

الاناضول

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