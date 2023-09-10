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الأحد، 10-09-2023 06:11 م

المغرب.. خيام مؤقتة للمتضررين من زلزال الحوز خوفا من الأبنية المتصدعة

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الوكيل الاخباري- لجأ سكان مختلف المناطق الجبلية التي تضررت جراء الزلزال في المغرب فجر السبت، للخيام المؤقتة خوفا من البقاء داخل الأبنية المتصدعة ووقوع كارثة جديدة.

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ومن جانبها وفرت السلطات المغربية مجموعة من الخيام المؤقتة لإيواء الناجين من الزلزال المدمر، على اعتبار أن جميع المنازل الجبلية لم تعد صالحة للمبيت، بسبب التصدعات والتشققات التي أصابت جدرانها.

الأمر الذي اضطر سكان الحزام الجبلي الممتد من منطقة الحوز وصولا إلى شيشاوة لنصب مئات الخيام للاحتماء بها من برد الليل نتيجة اكتظاظ مراكز الإيواء في تلك المناطق التي تفتقر إلى البنى التحتية والمرافق الأساسية المطلوبة.

كما نشرت السلطات المغربية صهاريج المياه المتنقلة بالقرب من الخيام وسط مطالب بإعداد برنامج لبناء وحدات سكنية للمتضررين بعد إنقاذ حياة المواطنين المغاربة، نتيجة تدمير جميع البيوت من الزلزال.

 




 

 


 

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