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الأحد، 08-10-2023 02:04 م

المغرب يدعو إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية

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الوكيل الاخباري - دعت المملكة المغربية، الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء خارجية للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

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ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قولها إنه "بتعليمات من الملك محمد السادس، دعت المملكة المغربية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب".

وأضافت، في بلاغ، أن الغاية من الاجتماع هي "التشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير".


وأوضحت الوزارة أنه تجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

 




 

 


 

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