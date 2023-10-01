الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الأحد، 01-10-2023 02:45 م

الجامعة العربية تُدين الهجوم الإرهابي في أنقرة

6519414042360475d53cf8fa


الوكيل الإخباري - دانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد، مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة، وأسفر عن إصابة ضابطين من الشرطة.

اضافة اعلان


وأعربت الجامعة عن التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجاً للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية.


وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن الكثير من الدول العربية واجهت ولا تزال، أنشطة إرهابية لزعزعة الاستقرار، وأن الإرهاب يفشل في تحقيق أهدافه دوماً، وهو مرفوض في كل مكان ولا ينبغي التسامح معه أو إعطاؤه الذرائع والحجج.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651959c54c59b770a556cba7

أرمينيا تعلن إيواء 45 ألف نازح من قره باغ

65193817423604782a43026e

برلماني أوكراني: لا أمل لنا بالصمود بدون مساعدة مالية أمريكية

651931b342360402547d3052

مدفيديف: يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة

65169ec34c59b70a5e48cb2f (1)

القوات الخاصة الروسية تستخدم منظومة روبوتية مضادة للقناصين

65191d5642360477325fd464

الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية

maxresdefault (13)

بوتين يهنئ القوات البرية الروسية بعيد تأسيسها

أخبار متعلقة
image (70)

وفاة سفير واشنطن السابق في الأمم المتحدة

64f178c64c59b72b427c62f4

أحدث غواصة روسية تجتاز اختبارات الغطس بنجاح

64f406fd42360475463df596

قوات "دنيبر" الروسية تقصف تجمعات قوات كييف في خيرسون

64f3d5ac42360401e86a6fdf

إعلام أوكراني: دوي انفجار ضخم يهز أوديسا

image (3)

البنتاغون يكشف أكثر المناطق التي يتلقى منها تقارير عن أجسام مجهولة

WhatsApp Image 2023-09-02 at 4.27.09 PM

"تسنيم": إيران تسلمت طائرات "ياك-130" روسية