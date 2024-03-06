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الأربعاء، 06-03-2024 08:40 ص

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا

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الوكيل الإخباري- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الثلاثاء، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء". 

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ويوم الأحد الماضي، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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