المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا

الوكيل الإخباري- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الثلاثاء، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير.



وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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ويوم الأحد الماضي، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.



روسيا اليوم