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الخميس، 08-02-2024 07:44 ص

حركة النجباء العراقية: الرد على القصف الأميركي لن يمر دون عقاب

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الوكيل الاخباري - قالت حركة النجباء في العراق، وهي أحد الفصائل العراقية البارزة الموالية لإيران، إن الرد على القصف الذي استهدف القيادي أبو باقر الساعدي سيكون مركزا ولن يمر الأمر دون عقاب.

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وكانت القيادة الوسطى الأميركية قالت إنها نفذت ضربة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في كتائب حزب الله العراقي، مضيفة أن القيادي المستهدف مسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية بالمنطقة.


وبحسب المصادر فإن الغارة التي شنتها طائرة أميركية مسيرة استهدفت سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد، وخلّفت مقتل القياديين في كتائب حزب الله العراقي أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي، المسؤول عن المنظومة الجوية في الكتائب.


 




 

 


 

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