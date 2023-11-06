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الإثنين، 06-11-2023 09:04 م

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية

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الوكيل الإخباري - أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" بيانا مساء يوم الاثنين أعلنت من خلاله استهداف 4 قواعد أمريكية بستة هجمات.

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وقالت في البيان إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بثلاثة هجمات، و"قاعدة قرب مطار أربيل" شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا بضربة لكل منهما.

وأفادت بأن الضربات انطلقت منذ فجر اليوم الاثنين وخلال أوقات مختلفة وتم استخدام الأسلحة المناسبة، مؤكدة أنه تمت إصابة الأهداف بشكل مباشر.
وفي الـ 3 من أكتوبر، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها "ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد".


وقالت المقاومة في بيانها "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة".


وتتعرض قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

من جهته أعلن البنتاغون أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا لهجمات في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح.

 

RT

 




 

 


 

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