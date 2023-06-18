الأحد 18-06-2023
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الأحد، 18-06-2023 09:46 ص

قتيل و25 مفقوداً جراء سيول وانهيارات أرضية شرق نيبال

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون في نيبال، اليوم الأحد، إنّ شخصاً قتل ولا يزال 25 على الأقل في عداد المفقودين، نتيجة سيول وانهيارات أرضية وقعت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق البلاد.

وأفاد مسؤول حكومي، بأنّ مياه الأمطار الغزيرة اجتاحت أحد المشروعات الكهرومائية تحت الإنشاء على نهر هيوا في منطقة سانخواسابها في شرق نيبال، حيث لا يزال 16 عاملاً في عداد المفقودين، مضيفاً: تم انتشال جثة واحدة والشرطة تبحث عن العمال المفقودين.

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وقال مسؤولون، إن تسعة أشخاص مفقودون أيضاً بعد سيول وانهيارات أرضية في منطقتي تابليجونج وبانشتهار المجاورتين المتاخمتين للهند في الشرق.


وأكّد مسؤول في منطقة بانشتهار، أنّ الأمطار التي هطلت خلال الليل، ألحقت أضرارا بجسرين على طريق سريع، ما قطع الطريق المؤدي إلى منطقة تابليجونج النائية التي فقد فيها أربعة.


وأشار مسؤولون، إلى أن الأمطار الغزيرة منعت المنقذين من الوصول لقرية سيدينجوا التي تقع في منطقة تلال، ويخشى أن 20 منزلا على الأقل معرضة لخطر اجتياح السيول لها.

 

البيان

 




 

 


 

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