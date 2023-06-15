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الخميس، 15-06-2023 03:06 م

اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع في اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا اليوم الخميس، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نحو البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان.

هذا ومددت اليابان يوم الأحد أمرا بتدمير أي صاروخ باليستي أو صاروخ أو حطام كوري شمالي يهدد أراضي البلاد، وفقا لوزارة الدفاع، بعد انتهاء صلاحية نافذة إطلاق القمر الصناعي التي أعلنت عنها بيونغ يانغ في نفس اليوم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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