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الخميس، 15-06-2023 10:30 ص

"وول ستريت جورنال": طوكيو تبحث مع واشنطن توريد قذائف ثقيلة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن اليابان تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة حول توريد قذائف مدفعية عيار 155 مم إلى الجانب الأمريكي لنقلها إلى كييف بهدف دعم الهجوم المضاد الأوكراني.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على هذه المفاوضات: "تدرس اليابان توريد قذائف مدفعية من عيار 155 مم إلى الولايات المتحدة بموجب صفقة أبرمت عام 2016 تسمح للبلدين بتبادل الذخيرة في إطار تحالفهما الأمني طويل الأمد. ستساعد هذه القذائف في تجديد المخزونات الجانب الأمريكي الذي يدعم المجهود الحربي الأوكراني".

 

ووفقا للصحيفة، يبقى ولم يعرف حتى الآن، العدد الدقيق للقذائف التي سيتم تسليمها للولايات المتحدة.


ونقلت الصحيفة عن ممثل للبنتاغون، قوله: "نواصل العمل مع اليابان ودول أخرى حول العالم لمساعدة أوكرانيا".


في وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة وجدت طريقة للشراء من اليابان، التي تحظر قواعد تصديرها بيع المنتجات الفتاكة إلى الخارج. وهذه الدفعات من مادة "تي إن تي" لإنتاج قذائف من عيار 155 مم هي ما تحتاجها أوكرانيا.


ويشار إلى أن دول الناتو، تستخدم قذائف المدفعية من عيار 155 مم. وزودت الولايات المتحدة، سلطات كييف بمدافع هاوتزر M777 طويلة المدى تستخدم قذائف من عيار 155 مم.


وتستخدم القوات الأوكرانية هذه القذائف بكثافة لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.


كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع PzH 2000 الألمانية ذاتية الدفع، ومدافع Krab البولندية ذاتية الدفع، ومدافع CAESAR الفرنسية ذاتية الدفع، وكلها تستخدم قذائف من عيار 155 مم.

 

RT

 




 

 


 

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