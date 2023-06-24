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السبت، 24-06-2023 01:39 م

اليابان تعلن أول وفاة في العالم بفيروس "أوز"

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات اليابانية عن وفاة امرأة في السبعينيات من عمرها في مقاطعة "إيباراكي" شمال شرقي طوكيو بعد إصابتها بفيروس "أوز"، وتوفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى، ما يجعلها أول وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

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ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، عن وزارة الصحة قولها، إن المرأة قد راجعت مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالتهاب رئوي، ولكن بعد أن ساءت حالتها أُدخلت المستشفى، وتم العثور على حشرة قرادة محتقنة في الجزء الأعلى من فخذها الأيمن.


وأشارت الوزارة الى ان الفيروس اكتشف في البلاد عام 2018، ورغم أنه قد تكون هناك إصابات بين البشر والحيوانات، فإنه لم يكن هناك تأكيدا على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.


يذكر أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس "أوز" الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.


وقال المعهد، إن الإصابة بالفيروس لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة، مؤكدا ضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره.

 

بترا

 




 

 


 

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