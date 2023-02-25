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السبت، 25-02-2023 09:06 ص

اليابان توسع عقوباتها ضد روسيا

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الوكيل الاخباري- قررت الحكومة اليابانية توسيع نطاق عقوباتها المفروضة على روسيا بعد خطوات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانبة، فقد تم الإعلان عن القرار خلال اجتماع  لقادة مجموعة الدول السبع (G7) أمس الجمعة، والذي أعلنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

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وستشمل العقوبات الجديدة تجميد أصول الأفراد والمنظمات والمؤسسات المالية الروسية. كما سيتم توسيع قائمة المواد المحظور تصديرها.

والعقوبات اليابانية، التي تم فرضها على عدة مراحل على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تشمل أكثر من 900 شخص وأكثر من 50 منظمة في روسيا.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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