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السبت، 24-02-2024 09:31 ص

شويغو: قريبا سيستلم الجيش الروسي مسيرات جوية تعمل بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارة لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة، إن العمل يجري لتزويد الجيش بطائرات بدون طيار، يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وأشار الوزير إلى الدور الكبير الذي تؤديه الطائرات بدون طيار خلال العملية العسكرية الخاصة. وشدد شويغو على أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيزيد من كفاءة استخدام المسيرات الجوية.

وأشاد شويغو ببندقية كلاشينكوف الآلية الهجومية، ووصفها بأفضل بندقية هجومية، والعالم كله يعرف ذلك.


من جانبه، عرض نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الفريق يفغيني تسينديايكين، على الوزير شويغو عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا.


وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة، تتصدى لكامل إمكانيات المجمع العسكري الصناعي للناتو.


وأجاب شويغو: "العالم كله يفهم أن أفضل رشاش هو كلاشينكوف. ولكنهم رغم ذلك، ما زالوا يحاولون".

 

RT

 




 

 


 

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