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24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

الثلاثاء، 12-12-2023 02:11 م

باكستان.. مقتل 6 من رجال الشرطة وإصابة 25 بهجوم انتحاري على مركز أمني

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الوكيل الاخباري-  قتل 6 من رجال الشرطة في باكستان وأصيب 25 آخرون اليوم الثلاثاء، إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة عند البوابة الرئيسية لمركز للشرطة في شمال غربي البلاد.

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وقال المسؤول بالشرطة كمال خان، إن الانفجار تسبب بانهيار جزء من المبنى، مشيرا إلى أن بعض المسلحين فتحوا النار أيضا، وتبع ذلك تبادل لإطلاق النار استمر لساعات بينهم وبين قوات الأمن قبل مقتل 3مهاجمين. وتم نقل عدد من أفراد الشرطة إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأشار خان إلى أن الهجوم وقع في مدينة ديرا إسماعيل خان، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان، والذي شكل في السابق معقلا لجماعة طالبان الباكستانية.

من جهتها، أعلنت جماعة مسلحة تدعى "حركة الجهاد باكستان"، التي تشكلت حديثا ويعتقد أنها فرع من حركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم.

 




 

 


 

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