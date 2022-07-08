الجمعة 08-07-2022
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الجمعة، 08-07-2022 09:09 م

بايدن يأمر بتنكيس العلم الأميركي حدادا على شينزو آبي

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الوكيل الإخباري - أبدى الرئيس الأميركي، جو بايدن، استياءه من مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، واصفاً إياه بأنه "بطل التحالف الأميركي الياباني الذي اهتم بشدة بالشعب الياباني والديمقراطية".

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وقال بايدن في بيان: "أنا مصدوم وغاضب وحزين بشدة من أنباء مقتل صديقي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق بالرصاص في أثناء حملته الانتخابية. هذه مأساة لليابان ولكل من عرفه"، وفق رويترز.


كما أضاف: "حتى في اللحظة التي تعرض فيها للهجوم، كان مشغولاً بالعمل الديمقراطي". وأمر بتنكيس العلم الأميركي حدادا على رئيس الوزراء الياباني السابق. (العربية)

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