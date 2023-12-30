بايدن يحض الكونغرس على دعم أوكرانيا بعد الضربات الروسية

الوكيل الإخباري- حض الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس على تجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا صباح أمس الجمعة.

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ونقلت واشنطن تايمز، عن بايدن قوله "ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة السنة المقبلة، فلن نتمكن من الاستمرار بإرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها"، داعيا الكونغرس إلى التحرك من دون أي تأخير.



وشنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح 160 آخرين.