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السبت، 18-02-2023 09:36 ص

بايدن يصف العنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بالوباء

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الوكيل الاخباري- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن العنف باستخدام الأسلحة النارية في بلاده بالوباء، داعيا الكونغرس لاتخاذ خطوات لمواجهته "الآن".

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ونشر البيت الأبيض بيانا صدر عن بايدن قال فيه: "مر 48 يوما منذ بداية العام الجاري وشهدت بلادنا بالفعل ما لا يقل عن 73 حادثا لإطلاق نار جماعي. إن العنف باستخدام الأسلحة النارية هو وباء ويجب على الكونغرس أن يتخذ إجراءات الآن".

وأشار بايدن أنه بعد حادث إطلاق النار في ولاية ميسيسيبي أمس الجمعة لا تزال هيئات الأمن الفدرالية على اتصال وثيق بسلطات الولاية. وأفاد بأنه قد أمر بمنح الإدارة المحلية الدعم الكامل من السلطات الفدرالية.

 

وأضاف: "نحتاج إلى إصلاح قانون حمل السلاح على أساس المنطق. ويشمل هذا طلب إجراء فحوصات عن جميع مبيعات الأسلحة وحظر تجارة الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة... ومتطلبات التخزين الآمن للأسلحة وإزالة الحصانة عن الشركات المصنعة للأسلحة التي توزع أسلحة عسكرية في شوارعنا بشكل متعمد".  

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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