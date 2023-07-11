الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

تحذير من هروب الأفاعي نحو الأردن بسبب حريق في الأغوار على الجانب المحتل

291 مخالفة في التوجيهي

قرار من السعودية بشأن موسم العمرة

الأمن : المطلوب الأخير بخلية الحسينية الإرهابية يسلم نفسه للامن الوقائي

بلديات تقرر تقليص دوام عمال الوطن لديها بسبب موجة الحرّ - أسماء

قرار من أمين عمان بشأن دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية غدا

فعاليات في الرصيفة لتجنيد عدد من أبناء وبنات اللواء

الأرصاد تُحذر : 45 درجة الحرارة في العقبة و39 في عمان غداً الأربعاء

إجراء عمليات بالمنظار المرن لعلاج الاستسقاء الدماغي للأطفال بالبشير

الوكيل ينشر الكتب المدرسية المعتمدة في الأردن وأسعارها للعام الدراسي 2023-2024

الثلاثاء، 11-07-2023 11:49 م

بايدن يغيب عن عشاء قادة الناتو

1072537810_0_107_2801_1682_1920x0_80_0_0_0b0fc2aafe8a1ac4f5364756fdc7b4d8


الوكيل الاخباري - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيغيب عن العشاء مع قادة دول حلف "الناتو" بعد اجتماعهم في قمة فيلنيوس اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وجاء في رسالة البيت الأبيض: "لن يحضر بايدن العشاء مع قادة الناتو". وأوضح المصدر نفسه أن الأمر يعود إلى كون "الرئيس (بايدن) لديه أربعة أيام مزدحمة بالنشاطات الرسمية، كما يستعد لخطاب كبير يوم غد الأربعاء، بالإضافة إلى اليوم التالي للقمة".

وسافر بايدن يوم الأحد من واشنطن إلى لندن، حيث عقد سلسلة لقاءات مع القيادة البريطانية، كما يشارك الرئيس الامريكي الآن في قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس وسيلقي "خطابا هاما" يوم غد الأربعاء، ثم سيتجه في زيارة نحو فنلندا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الكويت: طباعة 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية

Doc-P-461366-638246886342017394

روسيا : سنرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية

63d4e68a42eef-768x432-1

قرار من السعودية بشأن موسم العمرة

141

مجلس الأمن يفشل في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا

64ad8d3a11e95

احتجاجات الإسرائيليين تتصاعد ضد مشروع قانون المحكمة العليا

64ad5afa4c59b779ea6a5534

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الصين ليست منافسا لروسيا في إفريقيا

أخبار متعلقة
246930

بايدن يلتقي الملك تشارلز ورئيس الوزراء خلال زيارة لبريطانيا

e1ebc130-1031-11ee-816c-eb33efffe2a0

زيلينسكي: هناك أسباب لدعوة كييف للانضمام إلى "الناتو"

231446

بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا لزيارة البيت الأبيض يوليو المقبل

649974854c59b703f359fc35

البيت الأبيض: نتائج هجوم كييف المضاد صادمة

242448

بايدن يخضع لعملية جراحية وهذه تطورات حالته الصحية

648824594c59b71e2a6058bf

ستولتنبرغ واثق من أن "الناتو" سيجد شخصا "جديرا" مكانه