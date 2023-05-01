برنامج الغذاء العالمي يعلن استئناف عمله في السودان

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرة برنامج الغذاء العالمي، سيندي ماكين، أن المنظمة التي توقف عملها منتصف أبريل بعد وفاة عدد من موظفيها، ستستأنف نشاطها في السودان على خلفية الأزمة التي يشهدها هذا البلد.

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وكتبت ما كين في صفحتها على "تويتر": "بسبب الأزمة في السودان التي تجعل الملايين مهددين بخطر الجوع، رفع برنامج الغذاء العالمي على الفور الإغلاق المؤقت الذي فرض عقب الخسارة المأساوية لأعضاء فريقنا. ويستأنف برنامج الغذاء العالمي بسرعة عمله لتقديم المساعدة".



وفي 16 أبريل المنقضي قالت مكين إن برنامج الغذاء العالمي أوقف العمل مؤقتا في السودان بعد وفاة 3 من موظفيه يوم 15 أبريل في ولاية شمال دارفور.

روسيا اليوم