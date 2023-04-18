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الثلاثاء، 18-04-2023 09:05 ص

بريطانيا تجري اختبارا ناجحا لطائرة مسيرة قادرة على إطلاق صواريخ موجهة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Flyby Technology البريطانية عن إجرائها اختبارا ناجحا لطائرتها المسيرة من طراز Jackal، القادرة على إطلاق صواريخ موجهة متعددة الأغراض.

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وأشارت الشركة في بيان لها، أمس الاثنين، أن الطائرة أظهرت خلال التجارب للقوات الجوية البريطانية، والتي استمرت 6 أسابيع، قدرتها على إطلاق صواريخ من طراز Martlet الموجهة بالليزر، على أهداف على الأرض وفي الجو لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات، وبسرعة 1.5 ماخ.


وتصنع الطائرات المسيرة المذكورة بالتعاون مع شركة Thales الفرنسية في منشأة صناعية بمدينة بلفاست البريطانية.


ويبلغ مدى الطائرة 130 كيلومترا، وباع الجناح 5 أمتار، والسرعة 108 كيلومترات في الساعة. وهي تحلق على ارتفاع 4 آلاف متر.


ويمكن استخدام تلك الطائرات لاستهداف مشاة العدو، والدبابات وطائرات مسيرة أو مروحيات.

 

RT

 




 

 


 

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