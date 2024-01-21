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الأحد، 21-01-2024 07:11 ص

بريطانيا تعتزم تحديث النظام الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها سوف تنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية البريطانية، لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها، أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي (سي فايبر) بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تُمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في البيان : مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

 




 

 


 

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