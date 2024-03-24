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الأحد، 24-03-2024 12:33 م

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. الأميرة كيت والأمير ويليام يعبران عن امتنانهما للدعم الكبير

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الوكيل الإخباري- أعرب أمير وأميرة ويلز عن «تأثرهما الشديد» و«امتنانهما» لدعم الأشخاص لهما في أعقاب إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان.

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وكانت كيت (42 عاماً) قد أعلنت في رسالة مصورة أول من أمس (الجمعة)، أنها تخضع للعلاج الكيماوي الوقائي.


وقال متحدث باسم قصر كينغستون: «الأمير والأميرة يشعران بالتأثر الشديد بعد تلقيهما هذه الرسائل الطيبة من الأشخاص هنا في المملكة المتحدة وأنحاء الكومنولث والعالم بعد رسالة سموها».


وأضاف المتحدث: «هما يشعران بالتأثر الشديد إزاء دعم الأشخاص لهما، ويشعران بالامتنان لتفهم طلبها للخصوصية في هذا الوقت». وكان ملك بريطانيا تشارلز، الذي شُخصت إصابته بالسرطان في فبراير (شباط) الماضي، قد أعرب عن فخره «بزوجة ابنه الحبيبة» لشجاعتها في الحديث عن علاجها.


كما قال الأمير هاري وزوجته ميغان: «نتمنى الصحة والتعافي لكيت والأسرة، ونأمل في أن يتمكنوا من القيام بذلك بصورة خاصة تماماً وفي سلام»."

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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