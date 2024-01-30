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بعد الهجوم على قاعدة التنف بسوريا.. صواريخ تستهدف القوات الأميركية في الحسكة

الثلاثاء، 30-01-2024 07:19 ص

بعد الهجوم على قاعدة التنف بسوريا.. صواريخ تستهدف القوات الأميركية في الحسكة

قافلة-امريكية-في-سورية


الوكيل الإخباري - قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن القوات الأميركية في سوريا تم استهدافها بالصواريخ، أمس الاثنين، بعد مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة قرب قاعدة التنف فب سوريا.

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وأعلن المسؤول العسكري الأميركي أنه أطلقت عدة صواريخ على القوات الأميركية وقوات التحالف في قاعدة الشدّادي بسوريا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البنى التحتية" في إشارة إلى القاعدة الواقعة في شمال شرق سوريا.


وتعرضت الولايات المتحدة وقوات التحالف لـ165 هجوما على الأقل منذ منتصف أكتوبر - 66 مرة في العراق و98 مرة في سوريا ومرة في شرق الأردن- بمسيرات هجومية وصواريخ وقذائف هاون وصواريخ بالستية قريبة المدى" كما ذكر المسؤول العسكري.


وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 في العراق في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي كان يسيطر على أجزاء كبيرة من أراضي البلدين.

 




 

 


 

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