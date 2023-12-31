الأحد 31-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرار تفويض صلاحيات صادر عن وزيرة العمل ناديا الروابدة

ولي العهد: غزة تعلم العالم كل يوم - فيديو

شاهد.. المقاومة تستولي على طائرة استطلاع في بيت لاهيا

الملكة: القوانين والمبادئ الدولية امتيازات للبعض وليست حقوقا للجميع

صدور التعليمات التنفيذية للمراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية

شيوخ ووجهاء معان والبري وحدادين: جهود الملك أيقظت الضمير العالمي

الأونروا: مئات الآلاف من النازحين في غزة يعيشون في العراء

جيش الاحتلال يقرر تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في غزة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

من زلزال تركيا وسوريا وصولاً إلى حرب غزة.. أحداث مأساوية في 2023

عاجل

شاهد.. المقاومة تستولي على طائرة استطلاع في بيت لاهيا

الأحد، 31-12-2023 08:18 م

من زلزال تركيا وسوريا وصولاً إلى حرب غزة.. أحداث مأساوية في 2023

41


الوكيل الإخباري - يلملم عام 2023 أوراقه استعداداً للرحيل، تاركاً خلفه العديد والعديد من الأحداث الدموية والدمار، حيث من المرجح أن يكتسب عام 2023 لقب "العام الأكثر دموية" بجدارة.

اضافة اعلان


فما لبثنا أن ودعنا عام 2022 بكل ما حمله من مآس خاصة بفيروس كورونا ووفياته ولقاحاته وأزماته الصحية التي أضرت بالعالم حتى استقبلنا عام 2023، ومعه بدأت الأحداث الكارثية تلم بالعالم .

 

ففي الـ30 من يناير، قتل أكثر من 100 شخص وأصيب أكثر من 200 آخرين في تفجير انتحاري داخل مسجد بمدينة بيشاور في باكستان.


وبعد شهر و9 أيام فقط من دخول عام 2023، ضرب زلزالان عنيفان بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا وتسببا في مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 24 ألفا آخرين، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف.


وفي 15 من شهر أبريل، اندلعت اشتباكات عنيفة في السودان، بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). 


وفي 18 مايو، انتهت قصة الغواصة السياحية "تيتان" التي كانت في رحلة استكشافية لحطام السفينة الغارقة "تيتانيك" بمأساة. فقد انتهت الرحلة بانبجار الغواصة ومقتل ركابها الخمسة.


وبعدها بأيام فقط، قادت قوات فاغنر تمرداً ضد السلطات الروسية بقائدها يفغيني بريغوجين، لينتهي التمرد في اليوم نفسه بتراجع فاغنر.


وبعد تمرد هذه القوات بثلاثة أشهر، أعلن مقتل قائدها بريغوجين بحادث تحطم طائرته الخاصة التي كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرغ.


وفي 8 سبتمبر، ضرب زلزال عنيف آخر بقوة 6.8 درجات إقليم الحوز بالمغرب، ما أدى لوفاة أكثر من 3 آلاف شخص، وتشريد الآلاف.


ولم نأخذ الوقت لالتقاط الأنفاس من كارثة المغرب، إلا وضربت العاصفة دانيال شمال وشرق ليبيا وتسببت في غرق مدينة درنة ومقتل المئات وتدمير آلاف المساكن.


وانتهى شهر سبتمبر بحادثة أليمة، وُصفت بـ"الفاجعة" حيث قتل فيها 120 شخصا في حريق اندلع بقاعة زفاف بمقاطعة الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى في العراق.


أما عن شهر أكتوبر انطلقت عملية طوفان الاقصى ردا على جرائم الاحتلال في غزة . 


واندلعت حرب غزة العنيفة، التي لم تنته ليومنا هذا، ووصل عدد الشهداء حتى اليوم الى 21.822 شهيدا و  56.451 مصابا.


ونزح كل سكان غزة تقريبا، وعددهم 2.3 مليون نسمة يقطنون إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، فيما دمر القصف الإسرائيلي نحو 70% من مباني قطاع غزة.


وبحسب الأمم المتحدة، فإن عام 2023 هو الأكثر دموية في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
258136

الولايات المتحدة الامريكية: لا نسعى لصراع مع الحوثيين

12202330174456264910664

غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية حدودية

WhatsApp Image 2023-12-31 at 4.39.14 PM

هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

WhatsApp Image 2023-12-31 at 3.55.18 PM

نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال

٨٨

القيادة الوسطى الأميركية: أغرقنا 3 زوارق حوثية وقتلنا طواقمها

زلزال

الكشف عن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب الصين

أخبار متعلقة
6539640142360462c57f2053

المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية بسوريا

image (9)

حرب السودان تتوسّع.. والاشتباكات تقترب من ود مدني

تنزيل (1)

مستشار سابق للبنتاغون: وجود الجيش الأمريكي في العراق "كارثة استراتيجية"

1024488127_0_0_2020_1515_1920x0_80_0_0_87d786479a1139fe4182e922e080aab3

البنتاغون: قواتنا بسوريا والعراق تعرضت لـ97 هجوماً منذ 17 أكتوبر

0

البنتاغون: قواتنا تعرضت إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر

main_image656d065b15d14

فصائل عراقية تستهدف قاعدتين أميركيتين بسوريا والعراق