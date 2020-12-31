بعد تأييد الرئيس التونسي.. فرص نجاح مبادرة اتحاد الشغل للحوار

الوكيل الاخباري-

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، تأييده المبادرة التي اقترحها الاتحاد العام للشغل ( أكبر منظمة نقابية) للحوار، وسط تساؤلات حول فرص نجاحها، لا سيّما في ظل الصراعات والشكوك التي تعصف بالمشهد السياسي.وتنصّ مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تقّدم بها منذ شهر، على ”مناقشة اتفاقات تتعلّق بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يركّز الجانب السياسي فيها على مراجعة النظامين السياسي والانتخابي، وتعديل قانون الأحزاب والجمعيات، وإصلاح القضاء، ومراجعة قوانين الحكم المحلّي“.كما تتضمّن مبادرة الاتحاد، التطلع إلى تغيير المنوال الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، والتوزيع العادل للثروات، فيما يتعلق الجانب الاجتماعي بتحقيق تفاهمات بشأن إرساء الدولة الديمقراطية الاجتماعية .