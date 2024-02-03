تأجيل محاكمة ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة انتخابات 2020

الوكيل الإخباري - جرى إرجاء موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهم محاولة تزوير نتيجة الانتخابات، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

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وأعلنت المحكمة في العاصمة واشنطن أمس (الجمعة) أن بدء المحاكمة، التي كانت مقررة في 4 مارس (آذار)، سيتأجل نتيجة لمسائل قانونية غير محسومة. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد.



ويواجه ترامب، الذي يرغب في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أربع محاكمات جنائية تشمل 91 تهمة منفصلة.



وفي القضية المرفوعة في واشنطن، تم توجيه اتهام لترامب (77 عاما) على المستوى الاتحادي بسبب جهوده لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2020 بأثر رجعي.



وخسر ترامب الانتخابات في مواجهة منافسة الديمقراطي جو بايدن، إلا أنه رفض الاعتراف بهزيمته. وفي ذلك الوقت، حاول ترامب بطرق مختلفة عكس نتيجة الانتخابات.



ووصلت حملته إلى ذروتها في الهجوم العنيف غير المسبوق الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأميركي يوم 6 يناير (كانون الثاني) عام 2021.

الشرق الأوسط