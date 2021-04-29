الخميس 29-04-2021
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الخميس، 29-04-2021 03:16 م

بلغاريا تطرد دبلوماسيا روسيا وموسكو تتوعد بالرد

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الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة بلغاريا اليوم الخميس أحد الدبلوماسيين الروس العاملين في أراضيها شخصية غير مرغوب فيها.

وأكدت وزارة الخارجية البلغارية في بيان منشور على موقعها أن وزير خارجية البلاد إيكاترينا زاخارييفا أبلغت السفيرة الروسية لدى صوفيا، إليونورا ميتروفانوفا، خلال استدعائها إلى الوزارة اليوم الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن زاخارييفا خلال اللقاء طلبت من أجهزة الأمن الروسية المساعدة بـ"التحقيق في انفجارات بمستودعات أسلحة في بلغاريا وتدمير أدلة وتسميم ثلاثة مواطنين بلغاريين بهدف تحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة".

وأعلن ممثل عن الخارجية الروسية تعليقا على هذه التطورات أن موسكو "ستتخذ إجراءات رد" على القرار البلغاري، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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