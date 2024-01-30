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الثلاثاء، 30-01-2024 08:12 ص

بلينكن: أمريكا ستتابع الخطوات التي تتخذها وكالة الأونروا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن واشنطن ستدرس بعناية الخطوات التي تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستجابة لما وصفها بلينكن بمزاعم "مقلقة للغاية" بمشاركة موظفين منها في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

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وقالت واشنطن إنها ستعلق مؤقتا تمويلا إضافيا موجها للأونروا بعد تقديم إسرائيل معلومات تزعم مشاركة بعض موظفي الأونروا في الهجوم.


وقال بلينكن في مؤتمر صحفي "من الضروري أن تقوم الأونروا على الفور بالتحقيق كما قالت، وأن تحاسب المسؤولين، وأن تراجع إجراءاتها".


 




 

 


 

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