خطة عسكرية أميركية جديدة لضرب الحوثيين

الوكيل الإخباري - تشير التوقعات إلى دخول مرحلة جديدة للضربات الجوية الأميركية البريطانية والمستمرة منذ 11 يناير الجاري، للحد من قدرات جماعة الحوثي، على استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

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وكشفت مصادر مطلعة لموقع "المشهد اليمني" عن خطة عسكرية أميركية جديدة، لاستهداف قيادات من الصف الأول في جماعة الحوثي، مع استمرار عملياتها ضد السفن في البحر الأحمر.



ونقل الموقع عن تلك المصادر أن الخطة تتضمن وضع أسماء قيادات من الصف الأول بجماعة الحوثي على قائمة اغتيالات، بعد عدم تمكن الضربات العسكرية الجوية من وقف الهجمات الحوثية على السفن.