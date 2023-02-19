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الأحد، 19-02-2023 09:08 ص

بمشاركة 1800 من القادة وصناع القرار.. انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات

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الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم الأحد فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في مركز أدنوك للأعمال بالإمارات، بمشاركة طيف واسع من القادة والمسؤولين.

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وتنظم مجموعة أدنيك مؤتمر الدفاع الدولي بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن، تحت شعار" التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي".

وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ25% مقارنة مع الدورة السابقة.

ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية.

وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثا، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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