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الأحد، 25-12-2022 01:02 م

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أساس الصراع في أوكرانيا هو سياسة خصومنا الجيوسياسيين التي تهدف إلى تفكيك روسيا التاريخية.

وأوضح بوتين أن خصوم روسيا يتبعون سياسة "فرق تسد"، ولطالما حاولوا القيام بذلك ويواصلون اتباع هذا النهج، مؤكدا أن هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ومنذ عام 2014، تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميا، مضيفا: "لقد سعينا دائما لضمان حل جميع النزاعات التي تنشأ بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات. ولكن، لسوء الحظ، على العكس من ذلك، تصرق الطرف الآخر، لقد بدأوا كما قلت مرات عديدة، والجميع على علم بذلك، اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكري".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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