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الخميس، 04-01-2024 06:43 م

بوتين يعرض تجنيس المقاتلين غير الروس في صفوف الجيش

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الوكيل الاخباري - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوم الخميس يسمح للأجانب الذين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم.

وجاء في المرسوم أن الأشخاص الذين وقعوا عقودا خلال ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم. ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم قاموا بالتسجيل في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

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