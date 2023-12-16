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السبت، 16-12-2023 09:15 ص

خبير أمريكي يشير إلى سببين سيؤديان إلى انهيار أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن نقص الأموال وفشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيؤديان إلى انهيار الدولة في أوكرانيا.

وأضاف الخبير في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "نشهد حاليا اقتراب انهيار اجتماعي وشيك الحدوث، سيؤدي إلى انهيار سياسي في أوكرانيا. وبعبارة أخرى، نحن نشهد بداية انهيار أوكرانيا كدولة قومية".

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ووفقا له، "سيتم تسليم الدفعة الأخيرة إلى الأوكرانيين"، وبعد ذلك ستزداد وتتعاظم إخفاقات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة وستتحول إلى "اضطرابات" و"انهيار مدني".

وأضاف ريتر: "لقد انتهى الأمر. لم يعد لديهم ذخيرة".

وفي الوقت الحالي، تواجه سلطات كييف انخفاضا كبيرا في المساعدات المقدمة من الغرب. وحذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، ستستنفد بعدها إمكانيات تقديم المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم. بالإضافة إلى ذلك، منعت هنغاريا الموافقة على زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات بقيمة 66 مليار يورو، بما في ذلك 50 مليارا لكييف.

وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الولايات المتحدة إلى إدراك أن مواصلة دعم أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

 




 

 


 

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