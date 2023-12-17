الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف في مقابلة تلفزيونية، إن أوكرانيا لن تتمكن قط في عهد فلاديمير زيلينسكي، من الانضمام إلى صفوف الاتحاد الأوروبي.



وأضاف: "سمعة نظام زيلينسكي مشوهة تماما، ويحتاج إلى شيء ما يدعمه. ولذلك، تم اتخاذ القرار الأوروبي بخصوص وجود استعداد لبدء المفاوضات، وهو أمر مثير للسخرية من وجهة نظر فهم هذه العملية. الأراضي التي تخضع اليوم لسيطرة نظام كييف لا تستطيع ولا يمكنها أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي".

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وأشار أزاروف إلى أن "ورقة" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتم لعبها من أجل إلهام الأوكرانيين الذين أنهكهم النزاع.



وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى أي شيء ملموس فعلا.

روسيا اليوم



