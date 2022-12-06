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الثلاثاء، 06-12-2022 12:36 م

بوتين يهنئ رئيس قرغيزستان بعيد ميلاده

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الوكيل الاخباري-قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ بحرارة رئيس قرغيزستان صادر جباروف في اتصال هاتفي بعيد ميلاده.

وتمت خلال الاتصال، مناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "خلال محادثة هاتفية، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحرارة رئيس جمهورية قرغيزستان صادر جاباروف بعيد ميلاده.

كما تطرق الرئيسان خلال الحديث، إلى عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، وأشارا إلى المستوى الرفيع والديناميكي للعلاقات الروسية القرغيزية وللشراكة الاستراتيجية والتحالف بين الدولتين".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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