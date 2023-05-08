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الإثنين، 08-05-2023 01:11 م

بوتين يهنئ زعماء وشعوب بلدان رابطة الدول المستقلة

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الوكيل الإخباري- أفاد المكتب الصحفي للكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين بعث عشية يوم 9 مايو رسائل تهنئة إلى معظم زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة.

وذكر المكتب الصحفي، أن الرئيس بوتين بعث التهنئة إلى زعماء أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وكذلك أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

ووجه الرئيس الروسي التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى إلى شعوب جورجيا ومولدوفا.

وقال المكتب الصحفي: "في تهنئته، أشار رئيس الدولة الروسية إلى أننا في هذا اليوم المهم نحيي الاحترام العميق ونبدي الامتنان لجميع الذين مكنتهم تضحياتهم التي لا مثيل لها في ساحات القتال وكذلك عملهم المتفاني في عمق البلاد من سحق الغزاة النازيين والدفاع عن حرية وطنهم الأم".

وتابع الرئيس بوتين القول: "واليوم يكمن واجبنا الأخلاقي في الحفاظ  على تقاليد الصداقة والمساعدة المتبادلة التي ورثها لنا آباؤنا وأجدادنا، وعدم السماح بتشويه الحقيقة التاريخية حول الحرب الوطنية العظمى، وكذلك عدم السماح بتبرير أفعال النازيين والمتواطئين معهم والورثة العقائديين لهم في الوقت الراهن".

في الختام، أعرب الرئيس بوتين عن "الامتنان الخالص لجميع المحاربين القدامى في الحرب الوطنية العظمى والعاملين في الجبهة الداخلية، وتمنى لهم الصحة الجيدة، والرفاهية والعمر المديد".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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