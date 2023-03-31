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الجمعة، 31-03-2023 02:41 م

بوتين يوقع مرسوما بمفهوم السياسة الخارجية الروسية الجديد

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الوكيل الإخباري- وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، وقام بتوقيع مرسوم بهذا الشأن.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، حيث قال الرئيس: "لقد تطلبت منا التغييرات الجذرية في الحياة الدولية أن نعدل بجدية وثائق التخطيط الاستراتيجي الرئيسية، ومن بينها مفهوم السياسة الخارجية لروسيا، والذي يحدد مبادئ ومهام وأولويات النشاط الدبلوماسي".

من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية يوفر إمكانية إدخال إجراءات رد متماثلة أو غير متماثلة، حيث يطلق على الولايات المتحدة، في المفهوم الجديد، صاحبة المبادرة والقائدة الرئيسية للخط المناهض لروسيا في العالم.

وتابع لافروف أنه في ظل ظروف التهديدات الخارجية، يؤكد المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية على أن مبدأ الارتباط الأمني متاح استنادا للندية. كما يتحدث المفهوم الجديد عن إعادة هيكلة جادة للاقتصاد العالمي.

وأكد لافروف أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية يعكس منطقيا التطورات الثورية في الشؤون الدولية.

 




 

 


 

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