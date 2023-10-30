بوريسوف: المحطة الفضائية الدولية تقترب من نهاية وجودها

الوكيل الإخباري - وفقا لمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف، 80 بالمئة من المعدات الروسية في المحطة الفضائية الدولية قد انتهت صلاحيتها.

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ويقول: "تقترب المحطة الفضائية الدولية من نهاية وجودها، وقد عملنا على تمديد عمل القطاع الروسي من المحطة إلى عام 2028 . ولكن للأسف تجاوزت فعلا جميع الفترات المحتملة لوجودها.



ويشير بوريسوف، إلى أن طاقم رواد الفضاء يقضي وقتا أطول في عمليات إصلاح المعدات مقارنة بوقت إجراء التجارب العلمية.



وتجدر الإشارة إلى أن العمل في بناء المحطة الفضائية الدولية بدأ في عام 1988 وكان من المقرر أن تعمل 15 عاما ولكن مددت فترة تشغيلها عدة مرات، أولها إلى عام 2020 ومن ثم إلى 2024. ولكن ناسا كانت تعلن بشكل دائم أنه يمكن تشغيلها حتى عام 2030.



ويذكر أن يوري بوريسوف كان قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين في العام الماضي، بقرار الانسحاب من مشروع المحطة الفضائية الدولية بعد عام 2024. ووفقا له، سيكون التوقيت الدقيق للانسحاب مرتبطا بالحالة الفنية للمحطة. ولكن أعلن لاحقا عن تمديد فترة مشاركة روسيا في مشروع المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2028.



وقد وافق الرئيس بوتين على جميع مقترحات "روس كوسموس" بشأن إنشاء محطة فضائية روسية جديدة، التي من المحتمل أن تطلق أولى وحداتها إلى الفضاء عام 2027.

RT