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الأربعاء، 31-01-2024 11:37 ص

بوريل: آمل في تحديد من سيقود مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر الأربعاء

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الوكيل الإخباري - عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء عن أمله في أن يتم في وقت لاحق من اليوم تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر.

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وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف فبراير شباط.


وقال قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء"، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم الأربعاء.


وتابع بوريل "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتم إطلاق المهمة في 17 (فبراير)".


وأضاف أن العملية ستسمى أسبايرز.



 




 

 


 

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