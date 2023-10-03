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الثلاثاء، 03-10-2023 07:17 م

بولندا تنوي إلغاء المساعدة الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين العام المقبل

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الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، أنه قد يتم وقف المساعدات والمزايا الاجتماعية للاجئين الأوكرانيين بحلول عام 2024.

وأوضح مولر: "إن اللوائح الحالية مؤقتة وسيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التخلي عنها العام المقبل أم لا.. آمل أن يتم إغلاق موضوع المزايا المؤقتة الإضافية".

ووفقا لمصادر مختلفة يوجد حاليا ما بين مليون ونصف مليون أوكراني في بولندا يستفيدون من المساعدة الاجتماعية التي تشمل الحق في العمل والمزايا الاجتماعية والمساعدة على دفع تكاليف السكن والرعاية الطبية المجانية والتأمين على السيارات.

ودعا رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في وقت سابق، أوكرانيا إلى أن تشعر بالامتنان لأن بولندا وفرت اللجوء لملايين الأوكرانيين. ووفقا له، فإن بولندا هي التي ساعدت أوكرانيا أكثر من غيرها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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