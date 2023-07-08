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السبت، 08-07-2023 02:25 م

بيلاروس: لن نستخدم السلاح النووي الروسي إلا إن تعرضنا لعدوان "الناتو"

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الوكيل الإخباري- أكد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي ليونيد كاسينسكي، أن بيلاروس لن تستخدم السلاح النووي الروسي المنشور على أراضيها إلا للدفاع عن النفس، وإن تعرضت لعدوان "الناتو".

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ونقلت وكالة "بيلتا" عن كاسينسكي قوله: "لا يمكنني القول إلا شيء واحدا: لا يجب تحويل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية على أراضي بلادنا إلى قصة ترعب العالم".

وأضاف أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أعلن بوضوح أن مينسك "لن تستخدم هذه الأسلحة الرهيبة بقوتها التدميرية إلا إن تعرضت بيلاروس للعدوان".

وتابع: "لست دبلومسيا بل عسكري، وأقول: من الممكن استخدام هذا النوع من الأسلحة لصد عدوان الناتو، وإذا رأينا أن وجود دولة بيلاروس معرض للتهديد. ما الحاجة لعالم لا توجد فيه بلادنا؟ عندها أنا مستعد كرجل عسكري وبلا أدنى شك لاستخدام أي سلاح لحماية بلادي".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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