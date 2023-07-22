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السبت، 22-07-2023 11:54 م

"بيلد": قوات كييف تفتقر لذخيرة مدافع "جيبارد" المضادة للطائرات

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الوكيل الإخباري - كشفت "بيلد" الألمانية أن لجوء قوات كييف للقصف بمضادات الطائرات المثبتة "أورليكون" عبر رشقة من 5 طلقات عوضا عن 20 طلقة في آن واحد يعود للنقص في ذخيرة هذه المدافع.

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وذكرت الصحيفة أن آلية عمل هذه المدافع المضادة للطائرات تتطلب رشقات بقوة 20 طلقة في آن واحد كي تؤدي عملها المطلوب، مشيرة إلى أن كييف تحتاج بصورة عاجلة إلى هذه القذائف من عيار 35 ملم لـ40 وحدة من المدافع الألمانية المذكورة.

وتعمل شركة الصناعات الدفاعية الألمانية Rheinmetall على إنتاج 300 ألف قذيفة منها، إلا أنه من المقرر تسليم 40 ألفا فقط هذا العام.


في وقت سابق، ذُكر أن مدافع منظومة الدفاع الجوي الألمانية 3CY Gepard "جيبارد"، التي زودت بها ألمانيا القوات الأوكرانية، كان من المقرر تنسيقها لتكون مجرد خردة.

 

RT

 




 

 


 

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