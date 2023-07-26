تحليق متقطع لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم وأم درمان

الوكيل الإخباري - حلّقت طائرات الجيش السوداني بصورة متقطعة صباح اليوم الأربعاء في سماء العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان.



وسُمع دوي عدة انفجارات في مناطق شمال مدينة أم درمان بالتزامن مع فتح قوات الدعم السريع نيران أسلحتها الجوية وسط وجنوب المدينة ووسط الخرطوم.

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وقال شهود عيان إن الطائرات الحربية المقاتلة التابعة للجيش السوداني استهدفت تمركز قوات الدعم السريع في مناطق شرق النيل وحي الجريف بالقرب من جسر المنشية شرقي العاصمة.



وتصاعدت سحب دخانية في عدد من المناطق إلى جانب أصوات انفجارات متفرقة جراء استمرار العمليات العسكرية.



ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

وتستمر الاشتباكات المسلحة في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، للشهر الرابع على التوالي، وسط تكثيف دولي للمشاورات بشأن التوصل لحل للأزمة.

RT