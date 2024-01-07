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الأحد، 07-01-2024 10:26 ص

ترامب: بايدن قد يدمر الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات

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الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الحالي، جو بايدن، قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أيوا: "إنهم لا يتعاملون مع أي شخص بشكل صحيح، لذا قد ينتهي بكم الأمر إلى حرب عالمية ثالثة، وعلى الرغم من أننا اقتربنا من الانتخابات، إلا أننا لسنا قريبين بما فيه الكفاية، عشرة أشهر كافية لهم لتدمير بلدنا بالكامل".


وجدد ترامب تأكيده بأنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة، لما اندلعت الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكان سيبقي الوضع في شبه الجزيرة الكورية تحت السيطرة لأنه حسب رأيه، لديه القدرة على التعامل مع زعماء العالم على عكس بايدن.




 




 

 


 

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