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الإثنين، 18-12-2023 11:03 ص

فيديو - بشكل يفاجئ بايدن سيارة تصطدم بموكبه

ننن


الوكيل الاخباري - اصطدمت سيارة مجهولة بإحدى سيارات الحراسة لموكب الرئيس الأميركي جو بايدن إثر مغادرته مقر حملته الانتخابية بولاية ديلاور، مما استدعى استنفار رجال الخدمة السرية الذين سارعوا بإبعاد الرئيس عن المكان.

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وكان بايدن وزوجته قد غادرا للتو مقر حملته الانتخابية بعد تناول الطعام مع أعضاء فريقه الانتخابي، قبل أن تصطدم سيارة بإحدى سيارات الدفع الرباعي التي تشارك في تأمين موكب الرئيس الأميركي، وذلك على بعد نحو 40 مترا من بايدن.


وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أصيب الرئيس الأميركي بحالة من الذهول، بينما أسرع رجال الخدمة السرية إليه ودفعوه إلى داخل سيارة أخرى حيث تم نقله بعيدا عن المبنى الذي يقع وسط مدينة ويلمنغتون، ثم وصل إلى منزله بسلام، حيث قال مسؤول بالبيت الأبيض للوكالة إن الرئيس وزوجته بخير.


وهرع حرس الرئيس نحو السيارة ذات اللون الفضي التي تسببت بالحادث وتحمل لوحات ترخيص من ولاية ديلاور، حيث شهروا أسلحتهم بوجه سائقها الذي رفع يديه استسلاما.


كما أحاط رجال الأمن أيضا بالمراسلين المتجمهرين وطلب أحد الموظفين منهم إخلاء المكان قائلا "إنهم يقومون بإخلاء المنطقة، عليكم أن تغادروا".

 


 




 

 


 

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