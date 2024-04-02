الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 02-04-2024 02:05 ص

ترامب في كذبة أول نيسان: أعلق حملتي

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الوكيل الاخباري- أحدث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مفاجأة، الاثنين، بإرسال رسالة إلى مؤيديه جاء فيها "أنا أعلّق حملتي"، تبيّن لاحقا أنها كذبة أول نيسان/ أبريل وتهدف في الواقع إلى جمع أموال جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وبعث الرئيس الجمهوري السابق الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة .

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